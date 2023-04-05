HBO може зняти серіал за всесвітом "Гаррі Поттера", телеканал близький до угоди – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Американський телеканал HBO близький до укладення угоди про створення нового телесеріалу за мотивами всесвіту "Гаррі Поттера", передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
За інформацією, кожен сезон серіалу буде заснований на одній з семи книг авторки історії про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела у Warner Bros.
Компанія сподівається, що серіал може стати "наріжним каменем" нової стратегії потокового мовлення, про яку наступного тижня розповість американська компанія з кіновиробництва Warner Bros.
За інформацією, головний виконавчий директор компанії Девід Заслав і голова HBO Кейсі Блойс доклали достатньо зусиль, щоб переконати Роулінг створити новий серіал за мотивами всесвітньовідомої історії.
Роулінг також братиме участь у роботі над серіалом для контролю близькості серіалу з оригінальним сценарієм. Проте, письменниця не стане одним із головних творців проєкту, зазначає Bloomberg.
Доповнення
Раніше зазначалось, що Warner Bros. планує оголосити нову стратегію потокового мовлення. Ключовим елементом цієї стратегії буде створення нового контенту, особливо фільмів і серіалів, заснованих на історіях та персонажах, які вже відомі глядачам.
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