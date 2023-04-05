HBO может снять сериал по вселенной "Гарри Поттера", телеканал близок к сделке - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Американский телеканал HBO близок к заключению соглашения о создании нового телесериала по мотивам вселенной "Гарри Поттера", передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По информации, каждый сезон сериала будет основан на одной из семи книг автора истории о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Warner Bros.
Компания надеется, что сериал может стать "краеугольным камнем" новой стратегии потокового вещания, о которой на следующей неделе расскажет американская компания по кинопроизводству Warner Bros.
По информации, главный исполнительный директор компании Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс приложили достаточно усилий, чтобы убедить Роулинг создать новый сериал по мотивам всемирно известной истории.
Роулинг также будет участвовать в работе над сериалом для контроля близости сериала к оригинальному сценарию. Однако, писательница не станет одним из главных создателей проекта, отмечает Bloomberg.
Дополнение
Ранее отмечалось, что Warner Bros. планирует объявить новую стратегию потокового вещания. Ключевым элементом этой стратегии будет создание нового контента, особенно фильмов и сериалов, основанных на историях и персонажах, которые уже известны зрителям.
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