Гаага прийме зустріч Коаліції дронів

У Гаазі відбудеться зустріч із представниками Коаліції дронів, яка об'єднує понад 20 країн для підтримки України. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає УНН.

Безпілотники та системи протидії безпілотникам мають вирішальне значення для України у боротьбі з російською агресією. У Гаазі я проведу зустріч із представниками Коаліції щодо можливостей використання безпілотників (Drone Capability Coalition), яка об'єднує понад 20 країн для підтримки України - повідомив Брекельманс.

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Міністр оборони Нідерландів зауважив, що країна вкладає значні кошти, оскільки "це зміцнює Україну, наші збройні сили та промисловість".

Коаліція дронів розширюється: Бельгія та Туреччина приєдналися