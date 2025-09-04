$41.370.01
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Гаага примет встречу Коалиции дронов

Киев • УНН

Участники Коалиции дронов соберутся в Гааге для поддержки Украины. Будут обсуждать использование беспилотников и систем противодействия дронам.

Гаага примет встречу Коалиции дронов

В Гааге состоится встреча с представителями Коалиции дронов, которая объединяет более 20 стран для поддержки Украины. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает УНН.

Беспилотники и системы противодействия беспилотникам имеют решающее значение для Украины в борьбе с российской агрессией. В Гааге я проведу встречу с представителями Коалиции по возможностям использования беспилотников (Drone Capability Coalition), которая объединяет более 20 стран для поддержки Украины

- сообщил Брекельманс.

Коалиция дронов выделила €20 млн на разведывательные дроны для Украины24.03.25, 12:32 • 121568 просмотров

Министр обороны Нидерландов отметил, что страна вкладывает значительные средства, поскольку "это укрепляет Украину, наши вооруженные силы и промышленность".

Антонина Туманова

Политика
«Коалиция желающих»
Гаага
Нидерланды
Украина