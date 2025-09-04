Гаага примет встречу Коалиции дронов

В Гааге состоится встреча с представителями Коалиции дронов, которая объединяет более 20 стран для поддержки Украины. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает УНН.

Беспилотники и системы противодействия беспилотникам имеют решающее значение для Украины в борьбе с российской агрессией. В Гааге я проведу встречу с представителями Коалиции по возможностям использования беспилотников (Drone Capability Coalition), которая объединяет более 20 стран для поддержки Украины - сообщил Брекельманс.

Коалиция дронов выделила €20 млн на разведывательные дроны для Украины

Министр обороны Нидерландов отметил, что страна вкладывает значительные средства, поскольку "это укрепляет Украину, наши вооруженные силы и промышленность".