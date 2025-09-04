Гаага примет встречу Коалиции дронов
Киев • УНН
Участники Коалиции дронов соберутся в Гааге для поддержки Украины. Будут обсуждать использование беспилотников и систем противодействия дронам.
В Гааге состоится встреча с представителями Коалиции дронов, которая объединяет более 20 стран для поддержки Украины. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает УНН.
Беспилотники и системы противодействия беспилотникам имеют решающее значение для Украины в борьбе с российской агрессией. В Гааге я проведу встречу с представителями Коалиции по возможностям использования беспилотников (Drone Capability Coalition), которая объединяет более 20 стран для поддержки Украины
Министр обороны Нидерландов отметил, что страна вкладывает значительные средства, поскольку "это укрепляет Украину, наши вооруженные силы и промышленность".