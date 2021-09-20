Гвардіола розповів про стан здоров'я Зінченка: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола повідомив про ряд травмованих гравців у власній обоймі серед яких і Олександр Зінченко, повідомляє УНН з посиланням на сайт "містян".
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Іспанський коуч заявив про те, що Зінченко і ряд інших гравців пропустять матч Кубка англійської Ліги проти "Вікомба", який пройде вже 21 вересня.
"Будуть грати зовсім молоді футболісти, альтернативи немає. Зінченко травмований і не готовий грати. Травми отримали Родрі, Стоунз, Емерік Ляпорт і Гюндоган. Дам відпочити Діашу і Канселу. Так що зіграє молодь", - сказав Гварідола.
Деталі
Зінченко через травму пропустив матч проти "Саутгемптона". Клуб не повідомляє про терміни відновлення.
Доповнення
Загалом Зінченко провів у новому сезоні-2021/2022 три матчі в усіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.