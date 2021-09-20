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Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Зинченко: что известно

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил о ряде травмированных игроков в собственной обойме среди которых и Александр Зинченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт "горожан".

Цитата

Испанский коуч заявил о том, что Зинченко и ряд других игроков пропустят матч Кубка английской Лиги против "Викомбе", который пройдет уже 21 сентября.

"Будут играть совсем молодые футболисты, альтернативы нет. Зинченко травмирован и не готов играть. Травмы получили Родри, Стоунз, Ляпорт и Гюндоган. Дам отдохнуть Диашу и Канселу. Так что сыграет молодежь", - сказал Гваридола.

Детали

Зинченко из-за травмы пропустил матч против "Саутгемптона". Клуб не сообщает о сроках восстановления.

Дополнение

В общем Зинченко провел в новом сезоне 2021/2022 три матча во всех турнирах, в которых отметился результативными действиями.

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