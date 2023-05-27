ГУР: внаслідок операції у бєлгородській області рф була зібрана важлива для української розвідки інформація

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"Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про бєлгородщину, це визволення цих земель від панування режиму путіна, який для мешканців цих територій - представників різних народів, різних національностей - є очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація - наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", - пояснив Юсов.

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За словами представника ГУР, українцям "не варто переоцінювати" реакцію кремля на операцію у бєлгородській області в контексті ситуації на фронті. Однак, додав він, російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська.

Прорив добровольців через кордон Юсов назвав "безумовним наслідком" повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Географічні й політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається "російська федерація" - в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі - будемо бачити", - зауважив він.

Представник ГУР зауважив, що внаслідок цієї операції була зібрана цінна для української воєнної розвідки інформація, яка не буде розголошуватись. Юсов повідомив, що частину цих даних, які він коротко схарактеризував як "король голий", "отримав увесь світ". Він пояснив, що йдеться про виснаження силового апарату путіна та вразливість росії до внутрішніх ударів.

Нагадаємо

Український високопосадовець повідомив, що жоден український військовий не входив на російську територію. Українські захисники виконують переважно допоміжну роль, захищаючи власний кордон у районі бєлгородської області.

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