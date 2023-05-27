ГУР: в результате операции в белгородской области рф была собрана важная для украинской разведки информация

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"Их задача сейчас, если мы говорим о белгородской области, это освобождение этих земель от господства режима путина, который для жителей этих территорий - представителей разных народов, разных национальностей - является очевидно режимом внутренней оккупации. А если мы говорим о ряде народов, которые имеют более высокий уровень определенного политического сознания, то это даже не внутренняя оккупация, это, собственно, прямая внешняя оккупация - например, если мы говорим о народах Кавказа или Татарстана", - объяснил Юсов.

Детали

По словам представителя ГУР, украинцам "не стоит переоценивать" реакцию кремля на операцию в белгородской области в контексте ситуации на фронте. Однако, добавил он, российское руководство вынуждено в ответ на события в регионе перегруппировывать свои войска.

Прорыв добровольцев через границу Юсов назвал "безусловным следствием" полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Географические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая сейчас называется "российская федерация" - в нее входят различные исторические земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня это название такое, дальше - будем видеть", - отметил он.

Представитель ГУР отметил, что в результате этой операции была собрана ценная для украинской военной разведки информация, которая не будет разглашаться. Юсов сообщил, что часть этих данных, которые он коротко охарактеризовал как "король голый", "получил весь мир". Он пояснил, что речь идет об истощении силового аппарата путина и уязвимости россии к внутренним ударам.

Напомним

Украинский чиновник сообщил, что ни один украинский военный не входил на российскую территорию. Украинские защитники выполняют преимущественно вспомогательную роль, защищая собственную границу в районе Белгородской области.

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