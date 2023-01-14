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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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ГУР: росія проводить підготовку до довготривалої війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. За спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист проводить підготовку до довготривалої війни, повідомляє ГУР Міноборони України, пише УНН.

ГУР: росія проводить підготовку до довготривалої війни

Цитата

"Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу зс рф герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі росії, а й про підготовку рф до продовження широкомасштабної довготривалої війни", - зазначають у ГУР МО.

Деталі

Як вказують у воєнній розвідці, проведені путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу рф свідчать про підготовку переведення росії на воєнний стан. "Вони спрямовані на посилення потенціалу зс рф та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами", - повідомляють у ГУР МО.

Доповнення

За оцінками ГУР, росія намагається створити двомільйонну армію.

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