ГУР: россия проводит подготовку к длительной войне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. По наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист проводит подготовку к длительной войне, сообщает ГУР Минобороны Украины, пишет УНН.
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"Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба вс рф герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах россии, но и о подготовке рф к продолжению широкомасштабной длительной войны", - отмечают в ГУР МО.
Детали
Как указывают в военной разведке, проведенные путиным мероприятия по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса рф свидетельствуют о подготовке перевода россии на военное положение. "Они направлены на усиление потенциала вс рф и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками", - сообщают в ГУР МО.
Дополнение
По оценкам ГУР, россия пытается создать двухмиллионную армию.