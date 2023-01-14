ГУР: россия проводит подготовку к длительной войне

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"Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба вс рф герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах россии, но и о подготовке рф к продолжению широкомасштабной длительной войны", - отмечают в ГУР МО.

Детали

Как указывают в военной разведке, проведенные путиным мероприятия по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса рф свидетельствуют о подготовке перевода россии на военное положение. "Они направлены на усиление потенциала вс рф и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками", - сообщают в ГУР МО.

Дополнение

По оценкам ГУР, россия пытается создать двухмиллионную армию.