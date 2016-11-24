“Гумконвой” з Росії знову перетнув кордон з порушенням міжнародного права

У ДПСУ зазначили, оскільки російська сторона в черговий раз здійснила ввезення “гуманітарної допомоги” з порушенням норм міжнародного і національного права та погоджених модальностей, а також враховуючи те, що представники МКЧХ не брали у оформленні участі, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Загалом з 5.55 до 7.10 через російські пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган” на в’їзд в Україну прослідували дві колони “гумконвою” у складі 47 автомобілів.

Під час візуального огляду транспортних засобів було встановлено, що вантажівки, нібито, заповнені продуктами харчування, медикаментами, вживаними теплими речами та обігрівачами. Традиційно, автівки слідували напівпорожніми, а їхня кількість не відповідала заявленій у попередній ноті МЗС РФ. У документі йшлося про 40 автомобілів, а через кордон прослідувало 47.