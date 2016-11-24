"Гумконвой" из России снова пересек границу с нарушением международного права
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня утром Российская Федерация в одностороннем порядке осуществила пропуск на территорию Украины пятьдесят восьмого "гуманитарного конвоя", нарушив таким образом нормы международного права. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В ГПСУ отметили, поскольку российская сторона в очередной раз осуществила ввоз "гуманитарной помощи" с нарушением норм международного и национального права и согласованных модальностей, а также учитывая то, что представители МККК не брали в оформлении участия, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.
Всего с 5.55 до 7.10 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовали две колонны "гумконвою" в составе 47 автомобилей.
Во время визуального осмотра транспортных средств было установлено, что грузовики, якобы, заполнены продуктами питания, медикаментами, бывшими в употреблении теплыми вещами и обогревателями. Традиционно, машины следовали полупустыми, а их количество не соответствовала заявленной в предыдущей ноте МИД РФ. В документе говорилось о 40 автомобилях, а через границу проследовало 47.