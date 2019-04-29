Гуайдо заявив, що "диктатура" перешкодила йому провести мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що відмінив мітинг у західній Венесуелі через те, що його не пропустила "диктатура". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Сьогодні у нас була запланована зустріч, ми збиралися охопити вулиці Лари, які заповнювалися від кінця до кінця", - сказав Гуайдо в голосового запису, відправленому його прес-службою.
Він сказав, що перенесе захід на наступні вихідні, і закликав прихильників об'єднатися в середу.
"Сьогодні диктатура заблокувала шлях, диктатура не дозволила нам прибути в Баркісімето, але це не завадить нам бачити один одного", - заявив Гуайдо.
У той же час лідер опозиції не надав додаткову інформацію про те, хто його заблокував або де стався інцидент. Міністерство інформації Венесуели, яке обробляє запити засобів масової інформації для уряду, не прокоментувало інцидент.
Нагадаємо, спікер венесуельської нацассамблеї Хуан Гуайдо в рамках так званої операції "Свобода", яка спрямована на "припинення узурпації" в Венесуелі і відсторонення президента Ніколаса Мадуро від влади, закликав своїх прихильників вийти 1 травня на "найчисленніший марш" в історії республіки.