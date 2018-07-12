Грузія стане членом НАТО – Столтенберг

"Ми повністю підтримуємо євроатлантичні прагнення Грузії. Грузія стане членом НАТО. Лідери держав-членів Альянсу ще раз підтвердили це вчора", - заявив Столтенберг.



За його словами, НАТО буде продовжувати співпрацювати з Грузією, щоб підготувати її до членства.



"Ми вражені прогресом, який ви робите на реформах, і закликаємо вас продовжувати", - додав він.



Нагадаємо, НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та засуджує російську агресію. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час спільного виступу з Президентом України Петром Порошенком.