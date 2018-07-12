Грузия станет членом НАТО - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Североатлантический альянс полностью поддерживает евроатлантические устремления Грузии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили во время саммита НАТО в четверг, 12 июля, передает УНН.
"Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Лидеры государств-членов Альянса еще раз подтвердили это вчера", - заявил Столтенберг.
По его словам, НАТО будет продолжать сотрудничать с Грузией, чтобы подготовить ее к членству.
"Мы поражены прогрессом, который вы делаете на реформах, и призываем вас продолжать", - добавил он.
Напомним, НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного выступления с Президентом Украины Петром Порошенко.