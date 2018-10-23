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Група аферистів намагалася продати три будинки в центрі Києві

Група аферистів намагалася продати три будинки в центрі Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Києві затримали чотирьох аферистів при спробі продати за підробними документами три нежитлові будинки у столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Встановлено, що зловмисники, використовуючи підроблені документи, зареєстрували на себе право власності на об’єкти нежитлового фонду в центральній частині міста Києва, а саме за адресами: алея Героїв Небесної Сотні, проспект Голосіївський та вул. В.Васильківська в місті Києві загальною площею близько 700 кв.м”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, учасники злочинної групи були затримані на “гарячому” у приміщенні нотаріуса у Дарницькому районі міста Києва при спробі продати громадянину вказані об’єкти нерухомості за грошові кошти у сумі 300 тис. дол.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 (підробка документів), ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи. Зокрема, стосовно трьох осіб, які виступали продавцями вказаного майна обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, а відносно організатора вказаного злочину — у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

Наразі вирішується питання щодо внесення апеляційних скарг на ухвали слідчого судді про обрання запобіжних заходів у зв’язку з їх м’якістю.

Нагадаємо, на Львівщині засуджено організатора незаконного видобутку корисних копалин на території заказника.

Українські Національні Новини

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