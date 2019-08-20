Гройсман зустрінеться з Нетаньягу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Зустріч Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та прем’єр-міністра Держави Ізраїль Беньяміна Нетаньягу відбудеться у вівторок, 20 серпня, у Києві. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.
"20 серпня 2019 року за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Беньяміна Нетаньягу відбудеться зустріч щодо співпраці між Україною та Державою Ізраїль у сферах сільського господарства, ІТ-сектору, енергетичного сектору, харчової промисловості, фармацевтики, а також транспортної галузі", - вказали в уряді.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 19 серпня провів зустріч з Нетаньягу.
Україна та Ізраїль підписали низку двосторонніх документів.