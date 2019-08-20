Гройсман встретится с Нетаньяху

"20 августа 2019 года при участии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Премьер-министра Государства Израиль Беньямина Нетаньяху состоится встреча по сотрудничеству между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, ІТ-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли", - указали в правительстве.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 19 августа провел встречу с Нетаньяху.

Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов.