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Україна та Ізраїль підписали угоду і меморандуми

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У присутності Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу відбулося підписання українсько-ізраїльських двосторонніх документів, зокрема, щодо сприяння вивченню мови іврит у закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Держави Ізраїль. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Зокрема, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Мінагрополітики України і міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій Ізраїлю щодо співпраці в галузі сільського господарства.

Також підписана угода між МОН України та міністерством освіти Ізраїлю про сприяння вивченню мови іврит у закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Держави Ізраїль.

Крім того, посли двох держав підписали Програму співробітництва в галузях освіти, культури, молоді та спорту між Кабміном України та урядом Ізраїлю на 2019-2022 роки.

Підписано і Меморандум про взаєморозуміння між МЕРТ України та Ізраїльським патентним відомством міністерства юстиції Ізраїлю.

Нагадаємо, Зеленський запросив ізраїльські компанії працювати в Україні.

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