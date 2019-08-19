Зеленський запросив ізраїльські компанії працювати в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до ізраїльських компаній, запросивши їх працювати в Україні. Про це він повідомив за підсумками зустрічі у Києві з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає кореспондент УНН.
"Наступні 5 років Україна стрімко зростатиме. Для цього нам потрібні інвестиції та технології. Тому ми запрошуємо ізраїльські компанії приходити працювати в Україну — у будівництво доріг та інфраструктурних проектів, у медичну та освітні сфери, в енергозабезпечення та IT", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував турецькому бізнесу угоду для збільшення товарообігу.
Також Зеленський обіцяв провести велику приватизацію, створити ефективні правила роботи на енергетичних ринках та спростити правила ведення бізнесу, щоб зробити Україну "магнітом для інвестицій".