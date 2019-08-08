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Зеленський розповів, як планує залучати інвестиції в Україну

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв провести велику приватизацію, створити ефективні правила роботи на енергетичних ринках та спростити правила ведення бізнесу. Про це він заявив, виступаючи у Стамбулі на українсько-турецькому бізнес-форумі, передає кореспондент УНН.

"Ми проведемо велику приватизацію і продамо ефективним інвесторам сотні цікавих об’єктів, створимо нормальні, ефективні правила роботи на енергетичних ринках та спростимо правила ведення бізнесу, прибравши обмеження у сферах трудових відносин та руху капіталу. І це не весь список запланованих наших реформ, що зроблять Україну магнітом для інвестицій", - сказав Зеленський.

З його слів, західні ринки "все це вже розуміють".

"І це тільки наш початок", - додав він.

Нагадаємо, 8 серпня у турецькому Стамбулі стартував українсько-турецький бізнес-форум за участю Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський заявляв про підготовку великої приватизації. Він зазначив, що вона буде проведена у 2019 році.

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