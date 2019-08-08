Зеленский рассказал, как планирует привлекать инвестиции в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести большую приватизацию, создать эффективные правила работы на энергетических рынках и упростить правила ведения бизнеса. Об этом он заявил, выступая в Стамбуле на украинском-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент УНН.
"Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные, эффективные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала. И это не весь список запланированных наших реформ, которые сделают Украину магнитом для инвестиций", - сказал Зеленский.
По его словам, западные рынки "все это уже понимают".
"И это только наше начало", - добавил он.
Напомним, 8 августа в турецком Стамбуле стартовал украинский-турецкий бизнес-форум с участием Президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявлял о подготовке большой приватизации. Он отметил, что она будет проведена в 2019 году.