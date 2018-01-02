Гройсман задекларував близько 9 млн грн доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 8 млн 797тис. 630 грн доходів від відчуження нерухомого майна. Про це йдеться в повідомленнях про суттєві зміни в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає УНН.
Як зазначається, вказану суму він отримав від відчуження нерухомого майна – ТОВ "МАГІГРАНД".
Повідомлення про зміну в е-декларації Гройсмана датовано 30 грудня 2017 року.
Нагадаємо, Гройсман продав дружині нерухомість вартістю понад 8 млн грн. Згідно з даними держреєстру підприємств, ТОВ “Магігранд” було створено в квітні 2008 року. Її статутний капітал — 262,5 тис. грн. Олені Гройсман належить 80%, а ще 20% — директору компанії Дмитру Немерському, який очолює її з липня 2016 року.