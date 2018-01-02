Гройсман задекларировал около 9 млн грн доходов

Как отмечается, указанную сумму он получил от отчуждения недвижимого имущества - ООО "Магигранда".

Сообщение об изменении в электронной декларации Гройсмана датировано 30 декабря 2017.

Напомним, В.Гройсман продал жене недвижимость стоимостью более 8 млн грн. Согласно данным госреестра предприятий, ООО "Магигранд" было создано в апреле 2008 года. Ее уставный капитал - 262,5 тыс. грн. Елене Гройсман принадлежит 80%, а еще 20% - директору компании Дмитрию Немерському, который возглавляет ее с июля 2016 года.