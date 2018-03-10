Гройсман у понеділок зустрінеться із Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У понеділок, 12 березня, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Як повідомили у прес-службі, у рамках зустрічі відбудеться брифінг Володимира Гройсмана і Федеріки Могеріні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і віце-президентом Європейської комісії – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні проведуть зустріч 12 березня.
У рамках зустрічі буде скоординовано позиції щодо невизнання виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя.