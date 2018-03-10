Гройсман в понедельник встретится с Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В понедельник, 12 марта, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Как сообщили в пресс-службе, в рамках встречи состоится брифинг Владимира Гройсмана и Федерики Могерини.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и вице-президентом Европейской комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проведут встречу 12 марта.
В рамках встречи будет скоординировано позиции о непризнании выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя.