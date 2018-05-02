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Гройсман і Мітчелл зустрілись і поговорили про співпрацю України з МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Україна була і залишається сильним і надійним партнером США в регіоні, тож на порядку денному взаємної співпраці є немало питань, вирішення яких має стратегічне значення для обох країн. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Помічником Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Уессом Мітчеллом, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Гройсман і Мітчелл зустрілись і поговорили про співпрацю України з МВФ

“Наша співпраця має стратегічне значення і дуже важлива для наших двосторонніх відносин, особливо в цей історичний час для України. У нас є багато питань порядку денного, які ми готові обговорити”, — сказав Володимир Гройсман.

“Наша підтримка України дуже глибока, і вона не тільки на рівні гілок влади, а й народу США. Для нас важливо впроваджувати програми підтримки та захисту, передусім оборонного характеру, для України. Ми також дякуємо Вам як Главі Уряду за ваше лідерство в процесі впровадження реформ", — сказав у свою чергу Уесс Мітчелл.

Як зазначається, це вже друга зустріч українського прем’єр-міністра та помічника держсекретаря США за останні кілька місяців.

Під час перемовин сторони обговорили декілька важливих моментів, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом, протидії російській агресії — в тому числі на міжнародній арені, а також питань взаємної торгівлі, передусім в контексті обмежень на імпорт металопродукції до США.

Прем’єр-міністр наголосив, що співпраця з міжнародними фінансовими організаціями дуже важлива для України, у тому числі з огляду на тягар боргів, взятих до 2014 року.

“Питання фінансової стабільності — це важливий пріоритет. І тут співпраця з МВФ — надважлива”, — сказав Гройсман.

“Я розумію, як це непросто бути в такій ситуації, в якій є зараз Україна. Та наш пріоритет — аби Україна була стабільною та в безпеці. Моя пропозиція — вживайте всіх необхідних кроків, які у вашій компетенції, аби показати МВФ, що ваші наміри серйозні. Аналіз ситуації, аргументація рішень і їх реалізація має спрацювати”, — відповів Уесс Мітчелл.

Прем’єр-міністр України нагадав, що наразі з Фондом ведуться перемовини з двох питань — створення антикорупційного суду, яке перебуває на стадії ухвалення необхідного законодавства, та запровадження ринкової формули визначення ціни на газ для українських споживачів. У контексті цін на паливо, Гройсман повідомив, що українська сторона має свій варіант рішення, і підтримка США в цьому питанні буде дуже на часі.

У підсумку сторони домовилися продовжувати перемовини з огляду на стратегічне партнерство країн і формування взаємовигідної співпраці.

Глава Уряду також запросив Уесса Мітчелла взяти участь у запланованій на червень Другій конференції з питань реформ, яка відбудеться у Данії.

Нагадаємо, 2 травня заступник держсекретаря США проведе зустріч з Порошенком.

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