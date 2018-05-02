Гройсман и Митчелл встретились и поговорили о сотрудничестве Украины с МВФ

"Наше сотрудничество имеет стратегическое значение и очень важно для наших двусторонних отношений, особенно в это историческое время для Украины. У нас есть много вопросов повестки дня, которые мы готовы обсудить", - сказал Владимир Гройсман.

"Наша поддержка Украины очень глубокая, и она не только на уровне ветвей власти, но и народа США. Для нас важно внедрять программы поддержки и защиты, прежде всего оборонного характера, для Украины. Мы также благодарим Вас как Главу Правительства за ваше лидерство в процессе реформ", - сказал в свою очередь Вэсс Митчелл.

Как отмечается, это уже вторая встреча украинского премьер-министра и помощника госсекретаря США за последние несколько месяцев.

Во время переговоров стороны обсудили несколько важных моментов, касающихся сотрудничества с Международным валютным фондом, противодействия российской агрессии - в том числе на международной арене, а также вопросов взаимной торговли, прежде всего в контексте ограничений на импорт металлопродукции в США.

Премьер-министр подчеркнул, что сотрудничество с международными финансовыми организациями очень важно для Украины, в том числе с учетом бремени долгов, взятых до 2014 года.

"Вопрос финансовой стабильности - это важный приоритет. И здесь сотрудничество с МВФ - сверхважно", - сказал Гройсман.

"Я понимаю, как это непросто быть в такой ситуации, в которой сейчас Украина. Но наш приоритет - чтобы Украина была стабильной и в безопасности. Мое предложение - осуществляйте все необходимые шаги, которые в вашей компетенции, чтобы показать МВФ, что ваши намерения серьезны. Анализ ситуации, аргументация решений и их реализация должны сработать", - ответил Вэсс Митчелл.

Премьер-министр Украины напомнил, что сейчас с Фондом ведутся переговоры по двум вопросам - создание антикоррупционного суда, находящегося на стадии принятия необходимого законодательства, и введение рыночной формулы определения цены на газ для украинских потребителей. В контексте цен на топливо, Гройсман сообщил, что украинская сторона имеет свой вариант решения, и поддержка США в этом вопросе будет очень актуальной.

В итоге стороны договорились продолжать переговоры учитывая стратегическое партнерство стран и формирования взаимовыгодного сотрудничества.

Глава правительства также пригласил Вэсса Митчелла принять участие в запланированной на июнь Второй конференции по вопросам реформ, которая состоится в Дании.

Напомним, 2 мая заместитель госсекретаря США проведет встречу с Порошенко.