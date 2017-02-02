Грошові перекази в Україну становили майже 2,5 млрд дол. у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Обсяг надходжень грошових коштів в Україну з-за кордону з використанням систем переказу коштів, створених резидентами і нерезидентами, у 2016 році становив 2 млрд 488 млн доларів у еквіваленті. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України на сторінці у Facebook, передає УНН.
За інформацією відомства, перекази з України за кордон становили 352 млн доларів у еквіваленті, а перекази в межах держави - 3 млрд 671 млн доларів у еквіваленті.
Також зазначається, що протягом 2016 року на території України надавали послуги 39 систем переказу коштів, з яких 25 систем, створених резидентами, та 14 систем, створених нерезидентами.
У повідомленні додали, що Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів.
"Впродовж 2016 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у сім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, депутат від “Єдиної Росії” Владислав Рєзнік вніс в держдуму законопроект про заборону здійснення грошових переказів з Росії до України.