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Денежные переводы в Украину составили почти 2,5 млрд долл. в 2016 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Объем поступлений денежных средств в Украину из-за границы с использованием систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, в 2016 году составил 2 млрд 488 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины на странице в Facebook, передает УНН.

Денежные переводы в Украину составили почти 2,5 млрд долл. в 2016 году

По информации ведомства, переводы из Украины за границу составили 352 млн долларов в эквиваленте, а переводы в пределах страны - 3 млрд 671 млн долларов в эквиваленте.

Также отмечается, что в течение 2016 г. на территории Украины предоставляли услуги 39 систем перевода средств, из которых 25 систем, созданных резидентами, и 14 систем, созданных нерезидентами.

В сообщении добавили, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

"На протяжении 2016 г. сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы", - отметили в ведомстве.

Напомним, депутат от "Единой России" Владислав Резник внес в госдуму законопроект о запрете осуществления денежных переводов из России в Украину.

 

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