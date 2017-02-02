Денежные переводы в Украину составили почти 2,5 млрд долл. в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Объем поступлений денежных средств в Украину из-за границы с использованием систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, в 2016 году составил 2 млрд 488 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины на странице в Facebook, передает УНН.
По информации ведомства, переводы из Украины за границу составили 352 млн долларов в эквиваленте, а переводы в пределах страны - 3 млрд 671 млн долларов в эквиваленте.
Также отмечается, что в течение 2016 г. на территории Украины предоставляли услуги 39 систем перевода средств, из которых 25 систем, созданных резидентами, и 14 систем, созданных нерезидентами.
В сообщении добавили, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.
"На протяжении 2016 г. сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы", - отметили в ведомстве.
Напомним, депутат от "Единой России" Владислав Резник внес в госдуму законопроект о запрете осуществления денежных переводов из России в Украину.