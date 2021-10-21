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Громадяни, які мають борги з оплати послуг, зможуть оформити субсидію: роз'яснення Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 28296 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, також можуть оформити житлову субсидію. Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України у Facebook, пише УНН.

Громадяни, які мають борги з оплати послуг, зможуть оформити субсидію: роз'яснення Мінсоцполітики

Цитата

“Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, також можуть оформити житлову субсидію. Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що житлова субсидія призначається у випадку наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості. Із питання укладення зазначеного договору в Мінсоцполітики радять споживачам звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг.

В той же час у відомстві наголошують, якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

“Таким чином, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії”, — зазначають у міністерстві.

Додамо

У проекті Держбюджету України на 2022 рік передбачено виділити 38,4 млрд грн на житлові субсидії, що на 3,2 млрд грн більше за цьогорічні показники.

8 жовтня ​​Рада збільшила видатки Бюджету-2021 на субсидії на 12 млрд грн.

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