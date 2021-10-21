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Граждане, имеющие долги по оплате услуг, смогут оформить субсидию: разъяснения Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 28295 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить субсидию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины в Facebook, пишет УНН.

Граждане, имеющие долги по оплате услуг, смогут оформить субсидию: разъяснения Минсоцполитики

Цитата

“Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить субсидию. Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн)”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности. По вопросу заключения указанного договора в Минсоцполитики советуют потребителям обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.

В то же время в ведомстве отмечают, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

“Таким образом, рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг и которые не могут без помощи государства платить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии”, — отмечают в министерстве.

Добавим

В проекте Госбюджета Украины на 2022 год предусмотрено выделить 38,4 млрд грн на жилищные субсидии, что на 3,2 млрд грн больше за показатели этого года.

8 октября Рада увеличила расходы Бюджета-2021 на субсидии на 12 млрд грн.

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