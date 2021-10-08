Рада збільшила видатки Бюджету-2021 на субсидії на 12 млрд грн

Деталі

Так, згідно з пояснювальною запискою, пропонується збільшити загальний фонд державного бюджету на 39,41 млрд грн.

Як зазначено у висновку головного комітету до другого читання, законопроектом пропонується, зокрема:

збільшити доходи загального фонду державного бюджету щодо: податку на прибуток підприємств на 30 млрд грн, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування на 2 млрд грн, податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів на 6,66 млрд грн, збору під час набуття права власності на легкові автомобілі на 0,75 млрд грн;

збільшити видатки загального фонду державного бюджету, насамперед, на: виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг за бюджетною програмою Мінсоцполітики на 12,05 млрд грн; розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за бюджетною програмою Укравтодору на 15 млрд грн.

Також передбачено збільшити видатки на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ за бюджетною програмою Міноборони /видатки на оплату праці на 4,8 млрд грн; субвенції місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери і здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за бюджетними програмами Мінфіну відповідно на 1,5 млрд грн і на 2,5 млрд грн; реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення за бюджетною програмою МОЗ на 2 млрд грн; погашення заборгованості із зарплати працівникам державним вугледобувних підприємств за бюджетною програмою Міненерго на 1 млрд грн; субвенції місцевим бюджетам на грошову компенсацію за жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та для учасників Революції Гідності за бюджетними програмами Мінветеранів відповідно на 282 млн грн і 4 млн грн.

Додамо

Як писав УНН, дефіцит державного бюджету за січень-вересень 2021 року перевищив 37 млрд грн, зрісши у шість разів проти цифри місяцем раніше, у тому числі за загальним фондом дефіцит сягнув 39,8 млрд грн.



Додамо, що до головного комітету надійшло 667 пропозицій щодо законопроекту. Комітетом запропоновано врахувати 17 пропозицій (з них 7 — в іншій редакції, 1 — частково) і відхилити 650 пропозицій до законопроекту.