Рада збільшила видатки Бюджету-2021 на субсидії на 12 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у п’ятницю прийняла в цілому проект закону № 6052 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо реалізації соціальних заходів — зокрема, щодо збільшення видатків Бюджету-2021 на субсидії — та інфраструктурних проектів. Рішення підтримало 256 нардепів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, згідно з пояснювальною запискою, пропонується збільшити загальний фонд державного бюджету на 39,41 млрд грн.
Як зазначено у висновку головного комітету до другого читання, законопроектом пропонується, зокрема:
Також передбачено збільшити видатки на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ за бюджетною програмою Міноборони /видатки на оплату праці на 4,8 млрд грн; субвенції місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери і здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за бюджетними програмами Мінфіну відповідно на 1,5 млрд грн і на 2,5 млрд грн; реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення за бюджетною програмою МОЗ на 2 млрд грн; погашення заборгованості із зарплати працівникам державним вугледобувних підприємств за бюджетною програмою Міненерго на 1 млрд грн; субвенції місцевим бюджетам на грошову компенсацію за жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та для учасників Революції Гідності за бюджетними програмами Мінветеранів відповідно на 282 млн грн і 4 млн грн.
Додамо
Як писав УНН, дефіцит державного бюджету за січень-вересень 2021 року перевищив 37 млрд грн, зрісши у шість разів проти цифри місяцем раніше, у тому числі за загальним фондом дефіцит сягнув 39,8 млрд грн.
Додамо, що до головного комітету надійшло 667 пропозицій щодо законопроекту. Комітетом запропоновано врахувати 17 пропозицій (з них 7 — в іншій редакції, 1 — частково) і відхилити 650 пропозицій до законопроекту.