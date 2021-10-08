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Рада увеличила расходы Бюджета-2021 на субсидии на 12 млрд грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в пятницу приняла в целом проект закона № 6052 о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” по реализации социальных мероприятий — в частности, об увеличении расходов бюджета-2021 на субсидии — и инфраструктурных проектов. Решение поддержало 256 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, согласно пояснительной записке, предлагается увеличить общий фонд государственного бюджета на 39,41 млрд грн.

Как указано в заключении главного комитета ко второму чтению, законопроектом предлагается, в частности:

  • увеличить доходы общего фонда государственного бюджета касательно: налога на прибыль предприятий на 30 млрд грн, налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения на 2 млрд грн, налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,66 млрд грн, сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили на 0,75 млрд грн;
  • увеличить расходы общего фонда государственного бюджета, прежде всего, на: выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг по бюджетной программе Минсоцполитики на 12,05 млрд грн; развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения по бюджетной программе Укравтодора на 15 млрд грн.

    • Также предусмотрено увеличить расходы на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ по бюджетной программе Минобороны/расходы на оплату труда на 4,8 млрд грн; субвенции местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы и осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий по бюджетным программам Минфина соответственно на 1,5 млрд грн и на 2,5 млрд грн; реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения по бюджетной программе Минздрава на 2 млрд грн; погашение задолженности по зарплате работникам государственных угледобывающих предприятий по бюджетной программе Минэнерго на 1 млрд грн; субвенции местным бюджетам на денежную компенсацию за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства по бюджетным программам Минветеранов соответственно на 282 млн грн и 4 млн грн.

    Добавим

    Как писал УНН, дефицит государственного бюджета за январь-сентябрь 2021 года превысил 37 млрд грн, увеличившись в шесть раз против цифры месяцем ранее, в том числе по общему фонду дефицит достиг 39,8 млрд грн.

    Добавим, что в главный комитет поступило 667 предложений по законопроекту. Комитетом предложено учесть 17 предложений (из них 7 — в другой редакции, 1 — частично) и отклонить 650 предложений к законопроекту.

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