Держбюджет за дев'ять місяців звели з дефіцитом у понад 37 млрд грн

Цитата:

"За січень-вересень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 37,4 млрд грн, у тому числі загальний фонд з дефіцитом у розмірі 39,8 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 141,1 млрд гривень", - повідомили у Мінфіні з посилання на оперативні дані держказначейства.

Деталі

За оперативними даними ДКСУ, у цілому до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2021 року надійшло 783,3 млрд грн, перевиконання плану на 3,8% (+28,6 млрд грн). За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 449,6 млрд грн, розпис на січен-вересень перевиконано на 5,1% (+21,9 млрд грн), Державна митна служба – 284,6 млрд грн, перевиконання на 3% (+8,3 млрд грн).

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за 9 місяців 2021 року, як зазначається, становили 250,3 млрд грн, що на 8,1 млрд грн перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період.

За оперативними даними ДКСУ, за січень-вересень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 827,1 млрд грн, недовиконання плану на 7,7%. "Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - запевнили при цьому у Мінфіні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2021 року становили 360,8 млрд грн або 77,7% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП залучено 260,8 млрд грн. Також був випуск ОВДП у 1,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на облігації акцій ПрАТ "Експортно-кредитне агентство". Із зовнішніх джерел залучено 98,2 млрд грн.

При цьому, платежі з погашення держборгу за січень-вересень 2021 року становили 357,6 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 110,2 млрд грн (92,3% плану).

Доповнення

План за видатками знову не виконано - ця тенденція прослідковується вже певний час. Так, аналітики зазначають, що невиконання плану видатків є негативним явищем і традиційно призводить до накопичення потреби у фінансуванні видатків наприкінці року. "Швидке" дофінансовування видатків може призвести як до підвищення цін, так і до послаблення курсу гривні.

Додамо, дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн.