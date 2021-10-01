Госбюджет за девять месяцев свели с дефицитом в более 37 млрд грн

КИЕВ. 1 октября. УНН. Дефицит государственного бюджета за январь-сентябрь 2021 года превысил 37 млрд грн, увеличившись в шесть раз против цифры месяцем ранее, в том числе по общему фонду дефицит достиг 39,8 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.