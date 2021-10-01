Госбюджет за девять месяцев свели с дефицитом в более 37 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Дефицит государственного бюджета за январь-сентябрь 2021 года превысил 37 млрд грн, увеличившись в шесть раз против цифры месяцем ранее, в том числе по общему фонду дефицит достиг 39,8 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.
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"За январь-сентябрь 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 37,4 млрд грн, в том числе общий фонд с дефицитом в размере 39,8 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 141,1 млрд гривен", - сообщили в Минфине со ссылкой на оперативные данные госказначейства.
Детали
По оперативным данным ГКСУ, в целом в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь 2021 поступило 783,3 млрд грн, перевыполнение плана на 3,8% (+28,6 млрд грн). По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 449,6 млрд грн, росписи на январь-сентябрь перевыполнен на 5,1% (+21,9 млрд грн), Государственная таможенная служба - 284,6 млрд грн, перевыполнение на 3% (+8,3 млрд грн).
Поступление ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за 9 месяцев 2021 года, как отмечается, составляли 250,3 млрд грн, что на 8,1 млрд грн превысило ожидаемые (плановые) показатели ДПС на соответствующий период.
По оперативным данным ГКСУ, за январь-сентябрь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 827,1 млрд грн, недовыполнение плана на 7,7%. "Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - заверили при этом в Минфине.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь 2021 года составили 360,8 млрд грн или 77,7% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ привлечено 260,8 млрд грн. Также был выпуск ОВГЗ в 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на облигации акций ЧАО "Экспортно-кредитное агентство". Из внешних источников привлечено 98,2 млрд грн.
При этом, платежи по погашению госдолга за январь-сентябрь 2021 года составили 357,6 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 110,2 млрд грн (92,3% плана).
Дополнение
План по расходам опять не выполнено - эта тенденция прослеживается уже некоторое время. Так, аналитики отмечают, что невыполнение плана расходов является негативным явлением и обычно приводит к накоплению потребности в финансировании расходов в конце года. "Быстрое" дофинансирование расходов может привести как к повышению цен, так и к ослаблению курса гривны.
Добавим, дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн.