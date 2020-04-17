Громадський транспорт може відновити роботу у червні-липні - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Громадський транспорт може відновити свою роботу не раніше червня. Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.
“Коли хвиля піде на пониження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Водночас ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть”, — пояснив Криклій.
Проте, за його словами, певні обмеження залишаться. Оскільки, якщо одразу скасувати масочний режим, то це може спричинити чергову хвилю захворюваності.
"... точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активніше працювати з громадським транспортом", — додав міністр інфраструктури.
Як раніше повідомляв УНН, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявляла, що карантин потрібно продовжувати до стабілізації ситуації, інакше якщо буде зростання захворюваності, може не вистачити ресурсів і медпрацівників для надання допомоги хворим.