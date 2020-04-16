Карантин треба продовжувати, бо може не вистачити ресурсів для лікування людей - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня УНН. Карантин потрібно продовжувати до стабілізації ситуації, інакше якщо буде зростання захворюваності, може не вистачити ресурсів і медпрацівників для надання допомоги хворим. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.
“Я прихильник того, щоб ці обмежувальні заходи тривали до стабілізації, щоб у нас вже не наростала кількість хворих, і найголовніше, щоб ці обмежувальні заходи зберігалися, коли наші свята нескінченні, тому що наші люди багато хто не розуміє”, — розповідає вона.
За її словами, вона прихильник того, що на державному рівні треба приймати рішення після консультації з усіма фахівцями, в тому числі економістами.
“Зібратися і обговорити ризики. Тому що, коли економісти говорять, що зараз полетить економіка, тут же повинні розповісти, а що нам робити, якщо буде таке зростання захворюваності, що не буде ні ресурсу, ні лікарів, не медпрацівників, які зараз масово звільняються. Що тоді робити людям, це ж людські життя. І ви бачите смертність у нас? Не можна сказати, що тільки люди похилого вмирають”, — додає вона.
Нагадаємо, МОЗ розраховує, що в Україні коронавірусом перехворіє 2% населення, але якщо захворіє 10%, то настане колапс медичної системи.