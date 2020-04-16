Карантин надо продолжать, потому что может не хватить ресурсов для лечения людей - Голубовская

“Я сторонник того, чтобы эти ограничительные меры продолжались до стабилизации, чтобы у нас уже не нарастало количество больных, и самое главное, чтобы эти ограничительные меры сохранялись, когда наши праздники бесконечные, потому что наши люди многие не понимают”, — рассказывает она.

По ее словам, она сторонник того, чтобы на государственном уровне принять решение после консультации со всеми специалистами, в том числе экономистами.

“Собраться и обсудить риски. Потому что, когда экономисты говорят, что сейчас полетит экономика, здесь же должны рассказать, а что нам делать, если такой рост заболеваемости, что не будет ни ресурса, ни врачей, ни медработников, которые сейчас массово увольняются. Что тогда делать людям, это же человеческие жизни. И вы видите смертность у нас? Нельзя сказать, что только пожилые умирают”, — добавляет она.

Напомним, Минздрав рассчитывает, что в Украине коронавирусом переболеет 2% населения, но если заболеет 10%, то наступит коллапс медицинской системы.