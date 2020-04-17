Общественный транспорт может возобновить работу в июне-июле - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Общественный транспорт может возобновить свою работу не раньше июня. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", - пояснил Криклий.
Однако, по его словам, определенные ограничения останутся. Поскольку, если сразу отменить масочный режим, то это может вызвать очередную волну заболеваемости.
"... точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом", - добавил министр инфраструктуры.
Как ранее сообщал УНН, врач-инфекционист Ольга Голубовская заявляла, что карантин нужно продолжать до стабилизации ситуации, иначе в случае роста заболеваемости может не хватить ресурсов и медработников для оказания помощи больным.