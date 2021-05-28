Греція подала заявку на будівництво закритих центрів утримання для мігрантів на островах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Греція оголосила тендер в масштабах всього Європейського Союзу на будівництво двох об'єктів закритого типу замість таборів мігрантів на своїх островах. Цей крок зазнав критики з боку одного з провідних захисників прав людини. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Консервативний уряд Греції вперше оголосив в кінці 2019 року про свій план перемістити прохачів притулку в закриті центри тимчасового утримання в рамках більш жорсткої політики управління потоками мігрантів.
Будівництво нових об'єктів на островах Лесбос і Хіос буде завершено протягом восьми місяців, говориться в заяві міністерства міграції, оголосившого тендер в п'ятницю.
У ньому говориться, що так звані "закриті контрольовані структури" поліпшать умови життя прохачів притулку та зменшать тягар міграційної кризи для місцевих громад.
Спочатку табору були розраховані на розміщення близько 6000 людей.
Однак на початку цього місяця комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович написала грецьким міністрам лист, в якому закликала їх переглянути закритий характер об'єктів.
"Я стурбована тим, що це призведе до великомасштабного і тривалого позбавлення волі... що дуже згубно позначиться на їх психічному здоров'я, особливо на дітях", - написала Міятович.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: більше 2 тисяч мігрантів загинули через міграційні заходи ЄС
Контекст
Табори мігрантів були створені попереднім лівим урядом на п'яти островах недалеко від Туреччини з метою швидкого виявлення осіб, які шукають притулку, та управління величезним потоком , що прибуває, в основному з Сирії, Іраку та Афганістану.
Уряд заявив, що в цьому місяці кількість прохачів притулку на його островах впало нижче 10 тисяч осіб, вперше з початку європейської міграційної кризи в 2015 році, в порівнянні з майже 20 тисячами людей в найгірший момент в листопаді 2018 року.