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Греция подала заявку на строительство закрытых центров содержания для мигрантов на островах

Киев • УНН

 • 16623 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Греция объявила тендер в масштабах всего Европейского Союза на строительство двух объектов закрытого типа вместо лагерей мигрантов на своих островах. Этот шаг подвергся критике со стороны одного из ведущих защитников прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Греция подала заявку на строительство закрытых центров содержания для мигрантов на островах

Детали

Консервативное правительство Греции впервые объявило в конце 2019 года о своем плане переместить просителей убежища в закрытые центры временного содержания в рамках более жесткой политики управления потоками мигрантов.

Строительство новых объектов на островах Лесбос и Хиос будет завершено в течение восьми месяцев, говорится в заявлении министерства миграции, объявившего тендер в пятницу.

В нем говорится, что так называемые "закрытые контролируемые структуры" улучшат условия жизни просителей убежища и уменьшат бремя миграционного кризиса для местных общин.

Сначала лагеря были рассчитаны на размещение около 6000 человек.

Однако в начале этого месяца комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала греческим министрам письмо, в котором призвала их пересмотреть закрытый характер объектов.

"Я обеспокоена тем, что это приведет к крупномасштабному и длительному лишению свободы... что очень пагубно скажется на их психическом здоровье, особенно на детях", - написала Миятович.

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Контекст

Лагеря мигрантов были созданы предыдущим левым правительством на пяти островах недалеко от Турции с целью быстрого выявления лиц, ищущих убежища, и управления огромным потоком, прибывающего в основном из Сирии, Ирака и Афганистана.

Правительство заявило, что в этом месяце количество просителей убежища на его островах упало ниже 10 000 лиц, впервые с начала европейского миграционного кризиса в 2015 году, по сравнению с почти 20 тысячами людей в худший момент в ноябре 2018 года.

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