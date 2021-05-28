Греция подала заявку на строительство закрытых центров содержания для мигрантов на островах

КИЕВ. 28 мая. УНН. Греция объявила тендер в масштабах всего Европейского Союза на строительство двух объектов закрытого типа вместо лагерей мигрантов на своих островах. Этот шаг подвергся критике со стороны одного из ведущих защитников прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.