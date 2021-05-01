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“Греммі” змінила правила та відмовилась від “секретних комітетів” для номінацій

“Греммі” змінила правила та відмовилась від “секретних комітетів” для номінацій

Київ • УНН

 • 26151 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Музична премія “Греммі”, яку щорічно вручає американська Національна академія мистецтва і науки звукозапису (NARAS), в наступному році буде організована за новими правилами. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті академії, передає УНН.

Цитата

“Академія звукозапису оголосила сьогодні, що вона внесла значні зміни в процес нагородження, яка відображає її постійну прихильність до розвитку музичного ландшафту і забезпечення прозорості і справедливості правил і керівних принципів вручення премій „Греммі“. Серед змін — ліквідація комітетів з розгляду номінацій”, — повідомили в академії.

Деталі

Йдеться про відмову від “секретних” комітетів, в які входило від 15 до 30 представників індустрії та які відбирали номінантів. Така система існувала з 1989 року, а з 1995 року комітети відбирали артистів у “велику четвірку” номінацій: “Альбом року”, “Пісня року”, “Запис року” і “Кращий новий артист”.

Тепер вибір номінантів буде грунтуватися виключно на тисячах голосів членів академії, що беруть участь в голосуванні, уточнили в академії.

Крім того, змінилася кількість категорій, в яких члени академії можуть голосувати, і додані дві нові нагороди, щоб “відбити свою постійну прихильність до розвитку музичного ландшафту”.

Організатори “Греммі” вирішили також провести переатестацію більше 90% членів академії для гарантії того, що голосують активно беруть участь у створенні музики і музичного життя.

Нагадаємо

Премію Американської кіноакадемії в номінації “Кращий фільм” отримав фільм “Земля кочівників” режисера Хлої Чжао.

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