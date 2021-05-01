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"Грэмми" изменила правила и отказааись от "секретных комитетов" для номинаций

"Грэмми" изменила правила и отказааись от "секретных комитетов" для номинаций

Киев  •  УНН

 • 26145 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Музыкальная премия "Грэмми", которую ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS), в следующем году будет организована по новым правилам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте академии, передает УНН.

Цитата

“Академия звукозаписи объявила сегодня, что она внесла значительные изменения в процесс награждения, которая отражает ее постоянную приверженность развитию музыкального ландшафта и обеспечения прозрачности и справедливости правил и руководящих принципов вручения премий “Грэмми”. Среди изменений — ликвидация комитетов по рассмотрению номинаций , - сообщили в академии.

Детали

Речь идет об отказе от “секретных” комитетов, в которые входило от 15 до 30 представителей индустрии и которые отбирали номинантов. Такая система существовала с 1989 года, а с 1995 года комитеты отбирали артистов в “большую четверку” номинаций: “Альбом года”, “Песня года”, “Запись года” и “Лучший новый артист”.

Теперь выбор номинантов будет основываться исключительно на тысячах голосов членов академии, участвующих в голосовании, уточнили в академии.

Кроме того, изменилось количество категорий, в которых члены академии могут голосовать, и добавлены две новые награды, чтобы “отбить свою постоянную приверженность развитию музыкального ландшафта”.

Организаторы “Грэмми” решили также провести переаттестацию более 90% членов академии для гарантии того, что голосуют активно участвуют в создании музыки и музыкальной жизни.

Напомним

Премию Американской киноакадемии в номинации “Лучший фильм” получил фильм “Земля кочевников” режиссера Хлои Чжао.

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