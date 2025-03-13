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GreenDay: три нові смаки, що підтверджують світовий тренд

Київ • УНН

 • 47071 перегляди

GreenDay: три нові історії смаку, що створені для справжніх моментів.

GreenDay: три нові смаки, що підтверджують світовий тренд

Є напої, які просто п’ються. А є ті, що створюють атмосферу. Саме такими стали три нові смаки класичної серії GreenDayLemon, Hot Spices та Green Tea. Кожен із них – це не просто горілка, а особливий характер, свій настрій та привід зібратись із близькими, насолодитися моментом і зробити його ще яскравішим.

GreenDay Lemon: легкість, що наповнює радістю

Що може бути краще за освіжаючий лимонний смак, який дарує відчуття легкості та невимушеного задоволення? GreenDay Lemon – це цитрусова класика, але в оновленому прочитанні. Тут немає різких ноток чи зайвої солодкості – лише делікатний аромат, м’який смак і те саме відчуття свіжості, що робить кожен ковток справжнім задоволенням.

Цей смак ідеальний для довгих розмов у компанії – п’ється легко, у чистому вигляді чи в коктейлях. Вечір на терасі, друзі, що сміються, і GreenDay Lemon у ваших келихах – саме так виглядає справжня легкість моменту.

Чому на міжнародних виставках лимонні смаки завжди у центрі уваги?

  • Це класика, яка не виходить із моди.
    • Вона чудово поєднується з різними міксами.
      • Її люблять як поціновувачі чистої горілки, так і ті, хто шукає м’якіший варіант.

        GreenDay Hot Spices: той, хто запалює вогонь всередині

        Є напої, які не просто зігрівають – вони пробуджують енергію, додають пристрасті та вогню. GreenDay Hot Spices – це саме такий напій. Ми взяли класичний смак перцевої горілки, але зробили його ще більш досконалим, настоявши на зеленому перці халопеньйо.

        Він розкривається поступово: спочатку м’якість, потім легкий жар, а далі – приємне тепло, що огортає зсередини. Його подають у гарній компанії, під смачні страви, коли хочеться трохи гострих емоцій та справжнього драйву.

        Це не просто горілка – це повернення до справжньої перцевої класики, яку так люблять!

        Чому весь світ говорить про перцеві напої?

        • Вони додають емоцій та драйву.
          • Перцева горілка чудово поєднується зі стравами.
            • Це не просто алкоголь, а справжній досвід для поціновувачів.

              GreenDay Green Tea: горілка, яка п’ється по-особливому

              Іноді хочеться чогось нового, незвичного, але водночас знайомого. GreenDay Green Tea – це той самий випадок. Ми створили напій на основі справжнього китайського зеленого чаю, але залишили його смак настільки легким і природним, що він сприймається, як класична біла горілка.

              У нього немає різких чайних нот, лише ніжний натяк на трав’янисту свіжість, яка робить смак м’якшим та приємнішим. Він п’ється легко, залишає приємне післясмак і ніби натякає: "Чому б не продовжити цей вечір?".

              Зимою він зігріє, влітку – освіжить, а головне – подарує новий досвід справжнім поціновувачам якісного алкоголю.

              Чому цей тренд не сходить зі стендів міжнародних виставок?

              • Натуральні інгредієнти привертають увагу споживачів.
                • Чайні смаки створюють відчуття легкості та витонченості.
                  • Це чудовий варіант для тих, хто шукає баланс між класикою та інноваціями.

                    Три нових смаку – один стиль життя

                    "GreenDay Lemon, Hot Spices і Green Tea – це не просто новинки. Це новий рівень смаку, нові емоції та можливість по-іншому відчути знайомі моменти" каже засновник компанії АВ ТД, якій належить бренд Черток Ф.Б.

                    Вони вже доступні у зручному форматі 0,5 л – тож саме час знайти свій улюблений!

                    GreenDay – для моментів, які залишаються з тобою назавжди.

                    Лілія Подоляк

                    Лілія Подоляк

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