GreenDay: три нові смаки, що підтверджують світовий тренд

Є напої, які просто п’ються. А є ті, що створюють атмосферу. Саме такими стали три нові смаки класичної серії GreenDay: Lemon, Hot Spices та Green Tea. Кожен із них – це не просто горілка, а особливий характер, свій настрій та привід зібратись із близькими, насолодитися моментом і зробити його ще яскравішим.

GreenDay Lemon: легкість, що наповнює радістю

Що може бути краще за освіжаючий лимонний смак, який дарує відчуття легкості та невимушеного задоволення? GreenDay Lemon – це цитрусова класика, але в оновленому прочитанні. Тут немає різких ноток чи зайвої солодкості – лише делікатний аромат, м’який смак і те саме відчуття свіжості, що робить кожен ковток справжнім задоволенням.

Цей смак ідеальний для довгих розмов у компанії – п’ється легко, у чистому вигляді чи в коктейлях. Вечір на терасі, друзі, що сміються, і GreenDay Lemon у ваших келихах – саме так виглядає справжня легкість моменту.

Чому на міжнародних виставках лимонні смаки завжди у центрі уваги?

Це класика , яка не виходить із моди.

, яка не виходить із моди. Вона чудово поєднується з різними міксами.

Її люблять як поціновувачі чистої горілки, так і ті, хто шукає м’якіший варіант.

GreenDay Hot Spices: той, хто запалює вогонь всередині

Є напої, які не просто зігрівають – вони пробуджують енергію, додають пристрасті та вогню. GreenDay Hot Spices – це саме такий напій. Ми взяли класичний смак перцевої горілки, але зробили його ще більш досконалим, настоявши на зеленому перці халопеньйо.

Він розкривається поступово: спочатку м’якість, потім легкий жар, а далі – приємне тепло, що огортає зсередини. Його подають у гарній компанії, під смачні страви, коли хочеться трохи гострих емоцій та справжнього драйву.

Це не просто горілка – це повернення до справжньої перцевої класики, яку так люблять!

Чому весь світ говорить про перцеві напої?

Вони додають емоцій та драйву.

Перцева горілка чудово поєднується зі стравами.

Це не просто алкоголь, а справжній досвід для поціновувачів.

GreenDay Green Tea: горілка, яка п’ється по-особливому

Іноді хочеться чогось нового, незвичного, але водночас знайомого. GreenDay Green Tea – це той самий випадок. Ми створили напій на основі справжнього китайського зеленого чаю, але залишили його смак настільки легким і природним, що він сприймається, як класична біла горілка.

У нього немає різких чайних нот, лише ніжний натяк на трав’янисту свіжість, яка робить смак м’якшим та приємнішим. Він п’ється легко, залишає приємне післясмак і ніби натякає: "Чому б не продовжити цей вечір?".

Зимою він зігріє, влітку – освіжить, а головне – подарує новий досвід справжнім поціновувачам якісного алкоголю.

Чому цей тренд не сходить зі стендів міжнародних виставок?

Натуральні інгредієнти привертають увагу споживачів.

Чайні смаки створюють відчуття легкості та витонченості.

Це чудовий варіант для тих, хто шукає баланс між класикою та інноваціями.

Три нових смаку – один стиль життя

"GreenDay Lemon, Hot Spices і Green Tea – це не просто новинки. Це новий рівень смаку, нові емоції та можливість по-іншому відчути знайомі моменти" каже засновник компанії АВ ТД, якій належить бренд Черток Ф.Б.

Вони вже доступні у зручному форматі 0,5 л – тож саме час знайти свій улюблений!

GreenDay – для моментів, які залишаються з тобою назавжди.