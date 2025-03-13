GreenDay: три новых вкуса, подтверждающих мировой тренд

Есть напитки, которые просто пьются. А есть те, что создают атмосферу. Именно такими стали три новых вкуса классической серии GreenDay: Lemon, Hot Spices и Green Tea. Каждый из них – это не просто водка, а особый характер, свое настроение и повод собраться с близкими, насладиться моментом и сделать его еще более ярким.

GreenDay Lemon: легкость, наполняющая радостью

Что может быть лучше освежающего лимонного вкуса, который дарит ощущение легкости и непринужденного удовольствия? GreenDay Lemon – это цитрусовая классика, но в обновленном прочтении. Здесь нет резких ноток или излишней сладости – лишь деликатный аромат, мягкий вкус и то самое ощущение свежести, которое делает каждый глоток настоящим удовольствием.

Этот вкус идеален для долгих разговоров в компании – пьется легко, в чистом виде или в коктейлях. Вечер на террасе, смеющиеся друзья и GreenDay Lemon в ваших бокалах – именно так выглядит настоящая легкость момента.

Почему на международных выставках лимонные вкусы всегда в центре внимания?

Это классика , которая не выходит из моды.

, которая не выходит из моды. Она прекрасно сочетается с разными миксами.

Ее любят как ценители чистой водки, так и те, кто ищет более мягкий вариант.

GreenDay Hot Spices: тот, кто зажигает огонь внутри

Есть напитки, которые не просто согревают – они пробуждают энергию, добавляют страсти и огня. GreenDay Hot Spices – это именно такой напиток. Мы взяли классический вкус перцовой водки, но сделали его еще более совершенным, настояв на зеленом перце халапеньо.

Он раскрывается постепенно: сначала мягкость, потом легкий жар, а дальше – приятное тепло, окутывающее изнутри. Его подают в хорошей компании, под вкусные блюда, когда хочется немного острых эмоций и настоящего драйва.

Это не просто водка – это возвращение к настоящей перцовой классике, которую так любят!

Почему весь мир говорит о перцовых напитках?

Они добавляют эмоций и драйва.

Перцовая водка прекрасно сочетается с блюдами.

Это не просто алкоголь, а настоящий опыт для ценителей.

GreenDay Green Tea: водка, которая пьется по-особому

Иногда хочется чего-то нового, необычного, но в то же время знакомого. GreenDay Green Tea – это тот самый случай. Мы создали напиток на основе настоящего китайского зеленого чая, но оставили его вкус настолько легким и естественным, что он воспринимается, как классическая белая водка.

У него нет резких чайных нот, лишь нежный намек на травянистую свежесть, которая делает вкус мягче и приятнее. Он пьется легко, оставляет приятное послевкусие и как бы намекает: "Почему бы не продолжить этот вечер?".

Зимой он согреет, летом – освежит, а главное – подарит новый опыт настоящим ценителям качественного алкоголя.

Почему этот тренд не сходит со стендов международных выставок?

Натуральные ингредиенты привлекают внимание потребителей.

Чайные вкусы создают ощущение легкости и изящества.

Это отличный вариант для тех, кто ищет баланс между классикой и инновациями.

Три новых вкуса – один стиль жизни

"GreenDay Lemon, Hot Spices и Green Tea – это не просто новинки. Это новый уровень вкуса, новые эмоции и возможность по-другому ощутить знакомые моменты", - говорит основатель компании АВ ТД, которой принадлежит бренд Черток Ф.Б.

Они уже доступны в удобном формате 0,5 л – поэтому самое время найти свой любимый!

GreenDay – для моментов, которые остаются с тобой навсегда.