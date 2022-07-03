"Град", 4 "Панцирі" та 2 "Тори": військові назвали втрати рашистів на острові Зміїний

Гуменюк повідомила, що чотири зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", два зенітно-ракетних комплекси "Тор", реактивну систему залпового вогню "Град" та радіолокаційні установки втратили росіяни під час проведення військової операції на острові Зміїний українськими військовими.

Також вона повідомила, що операція на Зміїному триває і завершиться аж після того, коли українські військові впевняться у відсутності росіян на острові.

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"Всім зрозуміло, що географічне положення острова специфічне, тому для того, щоб ми стверджували, що тримаємо над ним контроль, нам треба убезпечити свої підрозділи, в тому числі від ударів ворожого флоту і ворожої авіації. Тому операція триває, і буде тривати до тих пір, поки ми не встановимо повноцінний контроль над островом" — додала Гуменюк.

Доповнення

30 червня, оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Керівництво Збройних сил України планує встановити безпосередній фізичний контроль над островом Зміїний.