"Град", 4 "Панциря" и 2 "Тора": военные назвали потери рашистов на острове Змеиный
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские оккупанты во время проведения военной операции на острове Змеиный украинскими военными потеряли, в том числе 4 "Панциря", 2 "Торы" и реактивную систему залпового огня "Град". Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Гуменюк сообщила, что четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", два зенитно-ракетных комплекса "Тор", реактивную систему залпового огня "Град" и радиолокационные установки потеряли россияне во время проведения военной операции на острове Змеиный украинскими военными.
Также она сообщила, что операция на Змеином продолжается и завершится только после того, как украинские военные убедятся в отсутствии россиян на острове.
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"Всем понятно, что географическое положение острова специфично, поэтому для того, чтобы мы утверждали, что держим над ним контроль, нам нужно обезопасить свои подразделения, в том числе от ударов вражеского флота и вражеской авиации. Поэтому операция продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы не установим полноценный контроль над островом» — добавила Гуменюк.
Дополнение
30 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Руководство Вооруженных сил Украины планирует установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.