ГПУ закрила кримінальне провадження після перевірки декларації нардепа Р.Демчака
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження після перевірки електронної декларації народного депутата від БПП Руслана Демчака. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Результатом перевірки є підтвердження відсутності події кримінального правопорушення. Кримінальне провадження через відсутність події злочину – закрито", - написав Р.Демчак.
При цьому нардеп нагадав, що ГПУ та ДФС проводили перевірку щодо достовірності даних, зазначених ним у е-декларації.
"Для тих, хто відслідковує питання мого е-декларування та перевірки правдивості наданих даних, повідомляю, що пройшов перевірку Генеральної прокуратури України та Державної фіскальної служби України на предмет сплати податків на доходи, що були зазначені в е-декларації. Надав всі декларації та платіжки по сплаті податку на доходи фізичних осіб починаючи від 2007 року",- зазначив Р.Демчак.
Нагадаємо, прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра 6 січня повідомила, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами перевірки електронних декларацій зареєструвало вже 13 кримінальних проваджень.