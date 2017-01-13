ГПУ закрыла уголовное производство после проверки декларации нардепа Р.Демчака
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство после проверки электронной декларации народного депутата от БПП Руслана Демчака. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Результатом проверки является подтверждение отсутствия события уголовного правонарушения. Уголовное производство из-за отсутствия состава преступления - закрыто", - написал Р.Демчак.
При этом нардеп напомнил, что ГПУ и ГФС проводили проверку достоверности данных, указанных им в электронной декларации.
"Для тех, кто отслеживает вопрос моего е-декларирования и проверки достоверности предоставленных данных, сообщаю, что прошел проверку Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы Украины на предмет уплаты налогов на доходы, которые были указаны в электронной декларации. Предоставил все декларации и платежки по уплате налога на доходы физических лиц начиная с 2007 года", - отметил Р.Демчак.
Напомним, пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир 6 января сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по результатам проверки электронных деклараций зарегистрировало уже 13 уголовных производств.